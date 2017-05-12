НБА. Плей-офф. Сан-Антонио закрыл серию разгромом Хьюстона

Miho_Sukoshvili,-Чем больше болельщиков с Украины приедет в Россию, тем лучше. Сильно удивятся ра...

Як будуть знущатися ці недобитки монголо-татар з нашої команди, делегації, вболівальників. Хто ць...

может этот клоун и работать уже не будет, дай Бог ))))

А ви подумали що буде з тими вболівальниками, які воювали з кaцaпньою захищаючи нашу державу, кол...

Бессмысленно... в наше время кто захочет посмотреть, будет смотреть...

Ничего страшного. Вместо футбола покажут еще раз евровидение или будут показывать марши патриотов...

Надо выйти из группы!!!И назло всем приехать в Россию выигрывать!! !,проити дальше сборной России...