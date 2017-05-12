НБА. Плей-офф. Сан-Антонио закрыл серию разгромом Хьюстона

Второй раунд. Серия до 4 побед. Матч №6
«Хьюстон» – «Сан-Антонио» – 75:114 (24:31, 18:30, 22:26, 11:27)
«Хьюстон»: Ариза (20 + 5 подборов), Капела (15 + 12 подборов), Харден (10 + 7 передач – 6 потерь), Л. Уильямс (8), Беверли (7 + 4 передачи), Э. Гордон (6)
«Сан-Антонио»: Олдридж (34 + 12 подборов), Дж. Симмонс (18 + 4 передачи), Миллс (14 + 7 передач), Диджонтэй Маррэй (11 + 10 подборов + 5 передач), П. Газоль (10 + 11 подборов + 5 передач)
Счет в серии: 2-4
Источник — basket-planet.com
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