НБА. Ману Джинобили вышел на 8 место по количеству матчей в плей-офф

Для атакующего защитника «Сан-Антонио» Ману Джинобили шестой матч серии второго раунда с «Хьюстоном» стал 209-м за карьеру в плей-офф НБА. Таким образом, он обогнал Скотти Пиппена и единолично вышел на восьмое месте по этому показателю в истории лиги.
Теперь впереди 39-летнего Джинобили остаются только Шакил О'Нил (216 поединков в плей-офф), Коби Брайант (220), Тони Паркер (221), Карим Абдул-Джаббар (237), Роберт Орри (244), Тим Данкан (251) и Дерек Фишер (259).
Источник — Планета Баскетбол
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