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Химик-2 – Львовская политехника. ВИДЕО LIVE

Смотрите первый матч полуфинальной серии Высшей лиги

  • 12.05.2017 14:20
  • 16 просмотров
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Метки
fbu.ua
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В Южном вторая команда «Химика» играет против «Львовской Политехники» в первом матче полуфинальной серии Высшей лиги.

Источник — Sport.ua

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