НБА. Вашингтон обыграл Бостон, все решится в седьмом поединке

Второй раунд. Серия до 4 побед. Матч №6
«Вашингтон» – «Бостон» – 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)
«Вашингтон»: Бил (33 + 5 передач), Уолл (26 + 8 передач + 2 блок-шота), Маркифф Моррис (16 + 11 подборов), Маинми (6 + 2 блок-шота), Гортат (4 + 13 подборов)
«Бостон»: Ай. Томас (27 + 7 передач – 5 потерь), Брэдли (27 + 4 перехвата), Хорфорд (20 + 6 подборов), Краудер (10 + 7 подборов + 8 передач), Олийник (4 + 8 подборов)
Счет в серии: 3-3
Источник — Sport.ua
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