Українки Ягупова і Науменко стали чемпіонками Франції у складі Лілля

Українки Аліна Ягупова та Людмила Науменко завоювали титул чемпіона Франції. Їхній «Лілль» напередодні переміг вдома «Монпельє» в четвертому матчі фінальної серії плей-оф – 66:49. Рахунок серії – 3:1.

«Лілль» упродовж всього поєдинку домінував на майданчику, переважаючи суперника в кожній чверті. Капітан збірної України Ягупова за 30:40 набрала 11 очок, 4 підбирання, 3 передачі.

Для «Лілля» це перше чемпіонство в історії та другий титул в клубній історії з 1987 року.

Чемпіонат Франції

Фінал. Матч 4



Лілль – Монпельє – 66:49

Статистика матчу



Рахунок серії - 3:1