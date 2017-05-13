Українки Ягупова і Науменко стали чемпіонками Франції у складі Лілля

Українки Аліна Ягупова та Людмила Науменко завоювали титул чемпіона Франції. Їхній «Лілль» напередодні переміг вдома «Монпельє» в четвертому матчі фінальної серії плей-оф – 66:49. Рахунок серії – 3:1.
«Лілль» упродовж всього поєдинку домінував на майданчику, переважаючи суперника в кожній чверті. Капітан збірної України Ягупова за 30:40 набрала 11 очок, 4 підбирання, 3 передачі.
Для «Лілля» це перше чемпіонство в історії та другий титул в клубній історії з 1987 року.
Чемпіонат Франції
Фінал. Матч 4
Лілль – Монпельє – 66:49
Статистика матчу
Рахунок серії - 3:1
Источник — Федерация баскетбола Украины
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