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Українки Ягупова і Науменко стали чемпіонками Франції у складі Лілля

Для французької команди це перше чемпіонство в історії

  • 13.05.2017 15:48
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fbu.ua
© fbu.ua

Українки Аліна Ягупова та Людмила Науменко завоювали титул чемпіона Франції. Їхній «Лілль» напередодні переміг вдома «Монпельє» в четвертому матчі фінальної серії плей-оф – 66:49. Рахунок серії – 3:1.

«Лілль» упродовж всього поєдинку домінував на майданчику, переважаючи суперника в кожній чверті. Капітан збірної України Ягупова за 30:40 набрала 11 очок, 4 підбирання, 3 передачі.

Для «Лілля» це перше чемпіонство в історії та другий титул в клубній історії з 1987 року.

Чемпіонат Франції
Фінал. Матч 4

Лілль – Монпельє – 66:49
Статистика матчу

Рахунок серії - 3:1

Источник — Федерация баскетбола Украины

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