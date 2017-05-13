Віталій Кличко розповів, як в юності тренувався з баскетболістами

12 травня Київський міський голова Віталій Кличко привітав у стінах мерії на Хрещатику дві київські баскетбольні команди «Будівельник» і ТІМ СКУФ. Хлопці і дівчата вибороли звання чемпіонів України.

Традиція вітати переможців у подібний спосіб давно існує за океаном. Скажімо, у Білому Домі Президент США щороку вітає володарів титулу чемпіонів НБА. Баскетболісти в Україні такого прийому не удостоювалися, не було приводів – тепер він є і подвійний. Київські баскетбольні команди – найсильніші в Україні і цілком логічно, що мер столиці влаштував їм прийом.

Віталій Кличко особисто потиснув руку кожному чемпіону і поцілував кожну чемпіонку. Згадав, що його свого часу, високого 16-тирічного юнака, ледь не загітував змінити карате і бокс на баскетбол тренер «Будівельника», а під час боксерської кар’єри Віталій регулярно залучав баскетболістів до спарингів.

Мер Києва зазначив, що у столиці більше уваги приділятимуть розвитку баскетболу, зокрема висловив сподівання, що Київ таки отримає сучасну багатофункціональну арену для ігрових видів спорту. У свою чергу Генеральний Секретар ФБУ Володимир Драбіковський висловив сподівання, що столична влада таки підпише Меморандум про співробітництво між КМДА і ФБУ і підтримуватиме баскетбольні команди, що творять спортивну славу столиці. Двом з них, клубам-чемпіонам, Віталій Кличко вручив символічні Подяки від КМДА.

У свою чергу Президент Будівельника Богдан Гулямов та Президент і головний тренер ТІМ СКУФА олімпійська чемпіонка Марина Ткаченко подарували на пам’ять Віталію Кличку клубні футболки, м’яч з автографами, а на останок Київський міський голова запропонував гравцям і тренерам зфотографуватися разом на сходах мерії. Під час імпровізованої фотосесії з вуст очільника Києва лунало – Будівельник – чемпіон! ТІМ СКУФ – чемпіон! А самі чемпіони і чемпіонки не гаючи часу робили селфі напам’ять.

Віталій Кличко, київський міський голова:

- На початку розповім історію: йду якось від метро до автобусної зупинки, раптом зупиняється машина, з неї вискакує чоловік, як потім з’ясувалося, тренер Будівельника, запитує – скільки тобі років?. Коли почув, що 16, каже: ти мусиш грати у баскетбол, гратимеш разом із нами. І так він мене вмовляв. А я вже почав займатися карате, боксом, довго потім думав, вагався. Хто знає – може був би одним з вас. Але так вийшло, що іншим спортивним шляхом пішов. Хоча баскетболістам дуже зобов’язаний. Бо у моїй ваговій категорії усі суперники такі самі на зріст, високі, кремезні. І завжди на тренуваннях у мене була проблема знайти спаринг партнерів, це ті хлопці, які мене б’ють, а я лише захищаюся. І нічого іншого не залишалося робити, а у нас був зал СКА поруч з залом баскетболу, доводилося усю команду запрошувати. І премія тому, хто влучить у мене. Влучити було непросто, але баскетболісти також мене тренували. Це те, знаєте, що мені близьке емоційно, що пов’язує мене з баскетболом. Я хочу привітати кожного з вас, поздоровити з перемогами – ТІМ СКУФ – 5-разовий чемпіон України, Будівельник – 10-тиразовий! Чудовий результат.

Я, як ніхто інший розумію, як непросто здобуваються перемоги і що за ними стоїть. Багато зусиль, багато енергії, бажання, праці і поту. Я знаю, про що кажу. Бо насправді я дихаю тим самим повітрям, що й кожний з вас. Спорт, не дивлячись на те, що активна у ньому участь залишилася в минулому, завжди, на усе життя залишається у серці. То ж з великою повагою я хочу поздоровити кожного з вас, з великою повагою від мене особисто, також від мерії, міської адміністрації, і взагалі від усіх киян. Дуже добре, що у нас є такі команди, добре, що ви чемпіони, і я дуже сподіваюся, що ці перемоги матимуть продовження, і не лише в Україні! Нажаль, баскетбол ще не зовсім сильно розвивається, як того хотілося б. І своїми перемогами ви сприяєте популяризації цієї чудової гри. Щоб більше хлопців і дівчат приходили до секцій і займалися баскетболом. Я спілкувався з різними функціонерами, з людьми, які підтримують баскетбол.

Наше ключове завдання – у нас ще справжньої баскетбольної арени у Києві немає. І наше завдання – щоб така арена з’явилася. Щоб баскетбольні змагання красиво презентувати кожному глядачеві, щоб він по-справжньому відчув енергетику гри, щоб трибуни були заповненими. В моїй особі ви завжди маєте підтримку людини, яка завжди підтримуватиме спорт. Хочу подякувати тренерам – їхня заслуга у перемогах дуже велика, привітати усіх переможців, побажати усіляких гараздів, подальших успіхів, щоб ваші перемоги не обмежувалися територією України. Хочу висловити повну підтримку з боку міської адміністрації. Як відомо, усі люблять переможців і ваші перемоги є додатковим стимулом, щод підтримувати і розвивати баскетбол.