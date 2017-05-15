НБА. Голден Стэйт обыграл Сан-Антонио и повел в серии

Финал Западной конференции. Серия до 4 побед. Матч №1
«Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)
«Голден Стэйт»: Стефен Карри (40 + 7 подборов + 3 перехвата – 4 потери), Дюрэнт (34 + 5 подборов + 4 передачи + 4 блок-шота), Пачулия (11 + 9 подборов), Дрэймонд Грин (9 + 7 подборов + 7 передач), К. Томпсон (6 + 3 перехвата + 2 блок-шота)
«Сан-Антонио»: Олдридж (28 + 8 подборов + 3 перехвата – 6 потерь), К. Леонард (26 + 8 подборов), Джинобили (17 + 3 перехвата), Дж. Симмонс (12), Дэнни Грин (8)
Счет в серии: 1-0
Источник — Sport.ua
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