Cергей ГЛАДЫРЬ: «Я не хочу завершить карьеру после этого сезона»

28-летний защитник сборной Украины, похоже, снова взял самоотвод.
«Я уже высказывал свою позицию по этому вопросу. Уже не первый год у меня проблемы с коленом. Мне нужно приводить его в порядок. Сейчас я доигрываю сезон на таблетках. А когда целый год выступаешь с повреждением, то летом необходимо заниматься лечением, а не ехать хоть в сборную, хоть в Летнюю лигу НБА и там добивать колено. Мне 28 лет, и я не хочу закончить карьеру после этого сезона. Тем более, что в этом сезоне я сыграл в два раза больше матчей, чем в прошлом. Это совсем другая интенсивность и нагрузка на организм», - сказал Гладырь.
Источник — Планета Баскетбол
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