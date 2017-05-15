Артур ДРОЗДОВ: «Надо пробовать играть в Европе. Нечего бояться»

Капитан чемпиона Украины по баскетболу киевского «Будивельника» 36-летний Артур Дроздов поделился впечатлениями от пришедшего сезона, сравнил уровень чемпионатов последних лет и рассказал о своем будущем.

- Старт чемпионата был восемь месяцев назад, и самое важное, что происходит в конце, в плей-офф, – оценил сезон Артур Дроздов. – Уже во второй половине регулярного чемпионата мы набрали ход и смотрелись по-другому. У нас добавилось несколько новых игроков, и мы стали лучше взаимодействовать. И если в начале сезона мы проиграли дома «Химику» 20 очков, то потом мы уже и в Южном выигрывали, и дома с ними боролись. Финал получился интересным, обе команды были сильные и все решали детали. И в последних двух играх в Южном мы действовали с хорошем настроем, командно, в последнем матче вообще показали характер и были уверены в своих силах.

- Кого бы отметили из пришедших по ходу сезона?

- Не то, чтобы один игрок что-то изменил. Ребята добавлялись и влияли на нашу игру – сначала Стефенс, затем Филдс – с ним мы вообще по-другому заиграли, хотя нужно было время, чтобы сыграться. В чем по-другому? Это больше тактические нюансы. Ну, он задний игрок, и очень много времени проводит с мячом, а у нас был еще и Дугат...

- Нужно было уметь делить мяч?

- И этому тоже нужно было научиться. Ведь на площадке пять человек. Плюс у нас в конце были травмы. Еще перед плей-офф вылетел Стефенс, и потом у него еще была дисквалификация на пару игр. И нужно было время, чтобы правильно разделить роли и найти свою волну перед плей-офф.

- «Будивельник» выиграл за счет опыта? Ведь «Химик» был фактически самой молодой командой ЧУ.

- Да, тем не менее у них много ребят, которые хотя и молодые, но уже давно играют вместе и последние пару сезонов были чемпионами. И у них хороший тренер, так что команда у Южного достаточно опытная, хотя и много молодежи. Плюс очень удачно они усилились американцами, особенно задний игрок Смит – очень опасный. Конечно, если сравнивать индивидуально по игрокам, то у нас они в основном и постарше, и поопытнее. Это может быть своим плюсом в плей-офф, ведь ты много умеешь, но на площадке не всегда все решают возраст и фамилии.

- Как-то изменил команду проигрыш в финале Кубка?

- Наверное, наложил дополнительную ответственность. Мы считались фаворитами, выигрывали у «Днепра» по ходу матча и так обидно проиграли. Надеюсь, все сделали выводы, ведь много разбирали поединок.

- Какой сейчас уровень ЧУ? Есть перспективы в еврокубках?

- Если сравнивать с тем, что было лет пять назад, то сегодня из-за сложной экономической ситуации нет такого количества и качества иностранцев, как тогда. Но если сравнивать с чемпионатом последних лет, то этот значительно интереснее: командный уровень вырос и начали приезжать легионеры. Я надеюсь, на следующий год будет больше наших команд в еврокубках, а не одна, как в этом. Дай бог, чтобы ситуации были стабильные в клубах, и надо пробовать играть в Европе. Нечего бояться.

- Думали о продолжении карьеры?

- Предварительно думаю, что останусь в Киеве.

- И хотелось бы в еврокубки? Или уже в них наигрались?

- Нет-нет, конечно, хотелось бы. Участвовать в еврокубках всегда и престижно, и интересно. Честно говоря, нам больше нравится играть, чем тренироваться, хотя надо, чтобы перебора игр тоже не было.



Елена ПАВЛОВА