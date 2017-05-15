Володимир КОВАЛЬ: «Зробили висновки після програшу у Кубку України»

Відгомоніли пристрасті у Суперлізі. Комплекти медалей знайшли своїх володарів, вболівальники отримали насолоду, спостерігаючи за розв’язкою. Слово – головному тренеру чемпіона України, київського «Будівельника», Володимиру Ковалю.

- Ми здобули титул чемпіонів України, рівно провели увесь чемпіонат. Єдине, що нам не вдалося - це здобути Кубок України, поразка у фіналі цього турніру була болючою. Але я думаю, що без поразок не буває перемог. Цей програш нам дуже багато дав у плані думок, роботи над помилками, побудови подальшої гри на кінцівку чемпіонату. Ми звісно, засмутилися, але зробили висновки після програшу у Кубку України.



- Якщо ви програли трофей «Дніпру», то відтак лише він був для Вашої команди незручним суперником у цьому сезоні, чи можете назвати ще когось?

- Багато команд у чемпіонаті були гідними суперниками. А перша четвірка – особливо. З ними було складно грати і вони час від часу підносили сюрпризи. Що ж стосується «Дніпра» – це не те, що незручний суперник. Це дуже гарна команда, яка дуже добре підготовлена, з різноманітними схемами захисту, грає у швидкий баскетбол. Це молода команда, яка дуже багао років грає разом. Вони ще з дублюючого складу грають разом, вигравали цією командою і першість дублерів, і у Вищій лізі посідали високі місця, тому команда дуже згуртована, сильна, з кваліфікованим тренером, який давно з цими хлопцями працює, усіх знає, знає – чого від кожного очікувати, чого від кожного вимагати. І хлопці готові виконувати усі його вимоги, що дуже важливо. Тому «Дніпро» провів гарний сезон, виграв Кубок, здобув бронзові медалі. Та й інші команди теж були на висоті. Ті самі «Хімік», «Черкаські Мавпи». В останніх ми хоч і виграли фінальну серію 3:0, але усі ігри були дуже непрості. Нам було дуже важко – для перемоги ми докладали чимало зусиль, як фізичних так і моральних. Дуже добре готувалися до цих команд, тому і вдалося у суперництві з ними взяти гору. Сильний чемпіонат був цього року з моєї точки зору.

- Чимало баскетбольних експертів вважають чемпіонство «Будівельника» закономірним, мовляв за складом йому нема рівних в Україні.





- Чемпіонство виграти з будь-яким складом важко. Я вважаю, що і у «Дніпра» сильний склад. Так, у нас були сильні гравці, гарні виконавці, але і про «Хімік», і про «Черкаські Мавпи» можна сказати подібне. Останні під кінець сезону створили боєздатний колектив. Так, можливо досвід наших гравців був більшим, але виграти чемпіонство, навіть враховуючи цей факт, було нелегко.

- Малюнок гри «Будівельника» багато у чому залежав від американців, згодні?

- Це природньо. Ми для цього і беремо легіонерів, щоб вони досягали результату. Якщо вони сильніші за наших гравців, вони більше часу грали. У нас, скажімо, був Віталік Зотов, минулого року він проводив багато ігрового часу на паркеті, цього року менше, але я думаю, що протягом сезону він значно додав у майстерності, бо поруч з ним були такі легіонери, як Дугат, під кінець чемпіонату Філдс. Це гравці високого рівня і я думаю, вони його чомусь навчили. Впевнений, у майбутньому і наші гравці будуть на провідних ролях у команді. Не усе відразу.

- Тобто українці прагнуть підтягнутися до рівня майстерності легіонерів?

Звісно. І що більше їхатимуть у наш чемпіонат легіонерів, тим швидше зростатимуть наші молоді гравці. Бо вони з ними тренуються і бачать, наскільки ті професійно підходять до справи. Це завжди добре, коли їдуть легіонери. Так, це не повинно перетворюватися на засилля легіонерів, але коли легіонери високого рівня їдуть у наш чемпіонат, це має йти на користь нашому баскетболу.

- Кого, окрім Зотова, можете ще назвати?

- Я навів приклад Зотова, бо він грав на позиції Дугата. А так я вважаю, у нас був згуртований колектив і усі хлопці свій час використали на 100%, приносили користь команді. Я завжди кажу: навіть той, хто не грає, він все одно є частиною команди і допомагає працювати командному механізму, сам працює на тренуваннях і робить сильнішим того чи іншого гравця. Кожен гравець важливий команді, незалежно від того, скільки матчів зіграв у сезоні чи провів хвилин в окремо взятій грі.

- Чемпіонат виправдав ваші очікування? «Будівельник» тільки цього сезону повернувся до чемпіонату після паузи і вам нема з чим порівнювати, але тим не менш.

- Чемпіонат, вважаю, був сильним. Те, до чого ми готувалися, чого прагнули, здійснилося. Після з’єднання ліг, після кризи – чемпіонат виправдав сподівання і ми всі прекрасно бачили, що і глядач пішов на баскетбол. Такого давно не пам’ятаю у багатьох залах – у Києві, Дніпрі, Черкасах. Южному, Одесі трибуни були заповнені.

- Що далі після чемпіонства? Чи є у Вас обриси команди на наступний сезон?

- Я думаю зарано обговорювати щось конкретне з цього приводу, ми тільки закінчили. Потрібен час, щоб проаналізувати зроблене, відійти від емоцій, відновитися, набратися сил на новий сезон.