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НБА. Плей-офф. Бостон вышел в финал Восточной конференции

В решающем поединке противостояния бостонцы сумели одолеть «Вашингтон»

  • 16.05.2017 08:27
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Второй раунд. Серия до 4 побед. Матч №7

«Бостон» – «Вашингтон» – 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)

«Бостон»: Ай. Томас (29 + 12 передач), Олийник (26 + 5 подборов + 4 передачи), Хорфорд (15 + 6 подборов + 5 передач), Краудер (14 + 5 подборов), Смарт (13 + 6 подборов + 4 передачи)
«Вашингтон»: Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 7 подборов + 11 передач), Маркифф Моррис (18 + 9 подборов), Гортат (6 + 11 подборов – 4 потери)

Счет в серии: 4-3

Источник — basket-planet.com

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