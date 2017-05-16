НБА. Плей-офф. Бостон вышел в финал Восточной конференции

Второй раунд. Серия до 4 побед. Матч №7
«Бостон» – «Вашингтон» – 115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)
«Бостон»: Ай. Томас (29 + 12 передач), Олийник (26 + 5 подборов + 4 передачи), Хорфорд (15 + 6 подборов + 5 передач), Краудер (14 + 5 подборов), Смарт (13 + 6 подборов + 4 передачи)
«Вашингтон»: Бил (38), Портер (20 + 10 подборов), Уолл (18 + 7 подборов + 11 передач), Маркифф Моррис (18 + 9 подборов), Гортат (6 + 11 подборов – 4 потери)
Счет в серии: 4-3
Источник — basket-planet.com
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