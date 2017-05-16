Серия А. На счету Фесенко дабл-дабл

Четвертьфиналы плей-офф. Серии до 3 побед. Матчи №2

«Авеллино» – «Реджана» – 75:67

«Авеллино»: Логан (21 – 4 потери), Фесенко (13 + 10 подборов), Ленен (11 + 8 подборов + 5 передач), Маркес Грин (9 + 9 передач), Кузин (8 + 7 подборов – 5 потерь)

«Реджана»: Арадори (18 + 5 подборов), Дж. Райт (11 + 7 подборов + 4 передачи – 4 потери), Полонара (10 + 6 подборов), Каукенас (8 – 4 потери), Де Николао (7 + 4 передачи)

Счет в серии: 2-0

«Авеллино» вновь выиграл щит и владел преимуществом в «краске». Однако на этот раз снайперы «Реджаны» были на высоте, и потому еще в середине четвертой четверти гости вели 5 очков. Однако финальный отрезок хозяева, ведомые набравшим за три минуты 10 очков Логаном, выиграли 16:3. Теперь от полуфинала их отделяет всего одна победа.

Вновь вышедший со скамейки украинский центровой Кирилл Фесенко за 23 минуты набрал 13 очков (4/6 двухочковых, 5/9 штрафных), совершил 10 подборов (4 в нападении) и отдал 1 передачу.

«Венеция» – «Пистойя» – 72:68

«Венеция»: Перич (18), Тонут (13 – 4 потери), Батиста (10 + 6 подборов), Хэйнс (10), Эджим (8 + 6 подборов + 2 блок-шота – 4 потери)

«Пистойя»: Петтевэй (14 + 5 подборов), Кросариол (13 + 11 подборов), Рональд Мур (10), Антонутти (9), М. Дженкинс (5 + 6 подборов + 5 передач)

Счет в серии: 2-0

На этот раз «Пистойя» оказала более упорное сопротивление, но крайне слабая реализация трехочковых не дала возможности претендовать на победу.