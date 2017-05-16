Найкраща баскетболістка чемпіонату Росії одружилася з одноклубницею

MVP чемпіонату Росії серед жіночих команд сезону-2016/17 американка Даяна Туаразі з єкатеринбурзького УГМК одружилася з колишньою одноклубницею по «Фінікс Меркюрі» з WNBA австралійкою Пенні Тейлор.

Туаразі стала чемпіонкою Росії в складі УГМК та посіла третє місце в жіночій Євролізі, у якій в попередні сезони була MVP.

На батьківщині американка тричі перемагала в WNBA з «Фінікс Меркюрі», а також була MVP ліги. У складі збірної США Туаразі чотири рази перемагала на Олімпійських іграх та двічі на чемпіонатах світу.

Пенні Тейлор уже закінчила ігрову кар’єру та працює в клубній структурі «Фінікс Меркюрі».