Найкраща баскетболістка чемпіонату Росії одружилася з одноклубницею

MVP чемпіонату Росії серед жіночих команд сезону-2016/17 американка Даяна Туаразі з єкатеринбурзького УГМК одружилася з колишньою одноклубницею по «Фінікс Меркюрі» з WNBA австралійкою Пенні Тейлор.
Туаразі стала чемпіонкою Росії в складі УГМК та посіла третє місце в жіночій Євролізі, у якій в попередні сезони була MVP.
На батьківщині американка тричі перемагала в WNBA з «Фінікс Меркюрі», а також була MVP ліги. У складі збірної США Туаразі чотири рази перемагала на Олімпійських іграх та двічі на чемпіонатах світу.
Пенні Тейлор уже закінчила ігрову кар’єру та працює в клубній структурі «Фінікс Меркюрі».
Источник — Федерация баскетбола Украины
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