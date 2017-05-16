Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Найкраща баскетболістка чемпіонату Росії одружилася з одноклубницею

Обранницею Даяни Туаразі стала Пенні Тейлор

  • 16.05.2017 10:17
  • 612 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua. Даяна Туарази и Пенни Тейлор
© fbu.ua. Даяна Туарази и Пенни Тейлор

MVP чемпіонату Росії серед жіночих команд сезону-2016/17 американка Даяна Туаразі з єкатеринбурзького УГМК одружилася з колишньою одноклубницею по «Фінікс Меркюрі» з WNBA австралійкою Пенні Тейлор.

Туаразі стала чемпіонкою Росії в складі УГМК та посіла третє місце в жіночій Євролізі, у якій в попередні сезони була MVP.

На батьківщині американка тричі перемагала в WNBA з «Фінікс Меркюрі», а також була MVP ліги. У складі збірної США Туаразі чотири рази перемагала на Олімпійських іграх та двічі на чемпіонатах світу.

Пенні Тейлор уже закінчила ігрову кар’єру та працює в клубній структурі «Фінікс Меркюрі».

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.