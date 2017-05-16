Владимир ХОЛОПОВ: «Наша сила – в командной игре»

Накануне отъезда в Ригу на товарищеские матчи со сборной Латвии, Владимир Холопов поделился мнением о подготовке команды к чемпионату Европы, который с 16-го по 27-е июня пройдет в Чехии.

«Наша сила - не в индивидуальности игроков, а в командной игре. Не в фамилиях отдельных исполнителей. Мы должны построить команду как один механизм, и потеря любого игрока не должна сказаться на результатах команды. Если нам удастся этого достичь, поставить хорошую защиту в первую очередь, и мы будем выглядеть как команда. Если мы сыграем так, как мы сыграли в гостях против сборной Сербии, такой рисунок, такая скамейка, такая аура, если так будет - нам по силам решить любые задачи», - сказал Холопов.

На матчи со сборной Латвии Владимир Холопов возьмет 13 игроков. Капитан команды Алина Ягупова, а также Людмила Науменко, Валерия Бережинская, Екатерина Римаренко и Ольга Дубровина и Леся Малашенко присоединятся после сбора в Латвии.

Отметим, что согласно рейтингу сборных, составленным сайтом FIBA, сборная Украины является главным фаворитом первенства континента.