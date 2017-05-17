Плей-офф НБА. Голден Стэйт разгромил Сан-Антонио

Во втором матче финальной серии Западной конференции «Сан-Антонио» был уничтожен Стивеном Карри и К с преимуществом в 36 очков.
«Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» – 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (29 + 7 подборов + 7 передач + 3 перехвата), МакКоу (18 + 5 передач + 3 перехвата), Дюрэнт (16), Дрэймонд Грин (13 + 9 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), К. Томпсон (11 + 6 подборов + 4 передачи)
«Сан-Антонио»: Дж. Симмонс (22), Дав. Бертанс (13), Дедмон (9 + 9 подборов), Деджонтэй Маррэй (8 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата), К. Андерсон (8 + 5 подборов + 4 передачи)
Источник — Sport.ua
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