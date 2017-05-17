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НБА. Бостон получил право первого выбора на драфте, Лейкерс – вторые

Драфт состоится 22 июня в Нью-Йорке

  • 17.05.2017 19:27
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nba.com
© nba.com

«Бостон» стал победителем драфт-лотереи НБА и получил право первого выбора на драфте этого года. Этот выбор достался «Селтикс» в результате обмена с «Бруклином» в 2013 году с участием Пола Пирса и Кевина Гарнетта. Выбирать вторыми будут «Лейкерс», третьими – «Филадельфия».

Полные результаты лотереи

1. «Бостон» (от «Бруклина»)
2. «Лейкерс»
3. «Филадельфия» (от «Сакраменто»)
4. «Финикс»
5. «Сакраменто» (от «Филадельфии»)
6. «Орландо»
7. «Миннесота»
8. «Нью-Йорк»
9. «Даллас»
10. «Сакраменто» (от «Нью-Орлеана»)
11. «Шарлотт»
12. «Детройт»
13. «Денвер»
14. «Майами».

Драфт состоится 22 июня в Нью-Йорке.

Источник — Планета Баскетбол

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