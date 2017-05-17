НБА. Бостон получил право первого выбора на драфте, Лейкерс – вторые

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Что-то Воронин часто замелькал в СМИ, к чему бы это? Может хочет вместо Реброва? Но Суркис не пох...

Неуверен,что так будет.Шахтер уже прошёл адаптацию с игрой без своего поля,а Динамо бесспорно на ...