Серия А. Авеллино с Фесенко в полуфинале турнира

Четвертьфиналы плей-офф. Серии до 3 побед. Матчи №3
«Реджана» – «Авеллино» – 79:80
«Реджана»: Арадори (22), Делла Валле (18), Черви (8 + 6 подборов + 2 блок-шота), Де Николао (7), Дж. Райт (6 + 6 подборов)
«Авеллино»: Рэглэнд (21), Логан (11 + 8 подборов – 6 потерь), Ад. Томас (10 + 3 перехвата), Кузин (8 + 6 подборов + 2 блок-шота), Ленен (8 + 5 подборов)
Счет в серии: 0-3
«Реджана», несмотря на вчистую проигранную борьбу на щитах, сделала все, чтобы продлить серию. Но бросок Ленена на последних секундах принес «Авеллино» путевку в полуфинал.
Вышедший со скамейки украинский центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко за 17 минут набрал 6 очков (3/5 двухочковых, 0/4 штрафных) и совершил 7 подборов (2 в нападении).
«Пистойя» – «Венеция» – 89:75
«Пистойя»: Петтевэй (26 + 5 подборов), Бут (13 + 7 подборов + 3 перехвата), Рональд Мур (11 + 6 подборов + 11 передач – 5 потерь), Магро (11), М. Дженкинс (10 + 5 передач + 3 перехвата)
«Венеция»: Перич (18), Тонут (13 – 4 потери), Батиста (10 + 6 подборов), Хэйнс (10), Эджим (8 + 6 подборов + 2 блок-шота – 4 потери)
Счет в серии: 1-2
На своей площадке «Пистойя» уверенно разобралась с «Венецией», выдавив соперника из «краски» и вынудив часто атаковать с периметра. Одним из главных творцов победы стал бывший разыгрывающий «Мавп» Рональд Мур.
Источник — basket-planet.com
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