Серия А. Авеллино с Фесенко в полуфинале турнира

Просто Кварцяний дає втик вже після матчу! Якби його слова лунали перед - було б як у цього німця...

Не кажіть маячні. Просто коли кроти, як ви там кажете "ноздри раздувают", що їхній роте...

На місці Шахтара могла бути Полтава.

а, и еще, Срна вот говорит про Сидора, кротята на ветке пищат про Гармаша, на другом ресурсе кро...

Я согласен, Срна тогда заслужил удаления, и вчера, но вчера есть одно но, которое я тебе описал.....

ну а я желаю, чтобы в Европе , Дарио всегда судили , так же как в позапрошлогоднем матче с Реало...

Ты походу в футболе нуб, мяч летел в створ ворот, рука не в естественном положении..и тут уже не ...

Вот сейчас не могу припомнить кто из игроков ШД, во время приема мяча коснулся его бицепсом и суд...