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НБА. Плей-офф. Кливленд обыграл Бостон в первом матче финала

Леброн Джеймс набрал 38 очков и сделал 9 подборов

  • 18.05.2017 12:14
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Финал Восточной конференции. Серия до 4 побед. Матч №1

«Бостон» – «Кливленд» – 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)

«Бостон»: Краудер (21 + 8 подборов + 5 передач), Брэдли (21), Ай. Томас (17 + 10 передач – 4 потери), Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Джеральд Грин (11)
«Кливленд»: Л. Джеймс (38 + 9 подборов + 7 передач), К. Лав (32 + 12 подборов), Т. Томпсон (20 + 9 подборов), Ирвинг (11 + 6 передач), Шамперт (3 + 5 подборов)

Счет в серии: 0-1

Источник — basket-planet.com

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