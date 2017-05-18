НБА. Плей-офф. Кливленд обыграл Бостон в первом матче финала

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ФОТО ДНЯ. «Ярмоленко, ты обещал» 13:05 — Am-Shegar Ну и что, что обещал? Ну не срослось. Что ж теперь его убить за это?

Шахтер побеждает Динамо и выигрывает Кубок Украины 12:50 — jekavayp Давай я тебе скину нарезку моментов апл, где моменты в несколько раз грубее были?!!!И там только... 12:48 — furiales Пишу, чтоб тебя утешить, а то не могу спокойно смотреть на твои потуги...Как болельщик Шахтёра пр...