НБА. Плей-офф. Кливленд обыграл Бостон в первом матче финала

Финал Восточной конференции. Серия до 4 побед. Матч №1
«Бостон» – «Кливленд» – 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)
«Бостон»: Краудер (21 + 8 подборов + 5 передач), Брэдли (21), Ай. Томас (17 + 10 передач – 4 потери), Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Джеральд Грин (11)
«Кливленд»: Л. Джеймс (38 + 9 подборов + 7 передач), К. Лав (32 + 12 подборов), Т. Томпсон (20 + 9 подборов), Ирвинг (11 + 6 передач), Шамперт (3 + 5 подборов)
Счет в серии: 0-1
Источник — basket-planet.com
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