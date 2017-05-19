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Леброн Джеймс повторил рекорд НБА

Игрок «Кливленда» 11-й раз попал в первую сборную сезона

  • 19.05.2017 17:30
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nba.com. Леброн Джеймс
© nba.com. Леброн Джеймс

Для форварда «Кливленда» Леброна Джеймса включение в первую символическую сборную НБА сезона 2016-17 стало уже 11-м подобным достижением в карьере. Таким образом, он повторил рекорд лиги по этому показателю, ранее принадлежавший совместно Карлу Мэлоуну и Коби Брайанту.

При этом Джеймс единственный из них, кого выбирали в первую пятерку из разных команд.

Источник — basket-planet.com

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