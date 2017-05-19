Леброн Джеймс повторил рекорд НБА

Для форварда «Кливленда» Леброна Джеймса включение в первую символическую сборную НБА сезона 2016-17 стало уже 11-м подобным достижением в карьере. Таким образом, он повторил рекорд лиги по этому показателю, ранее принадлежавший совместно Карлу Мэлоуну и Коби Брайанту.

При этом Джеймс единственный из них, кого выбирали в первую пятерку из разных команд.