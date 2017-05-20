Пустозвонов допоміг Клужу виграти перший матч фінальної серії

Спорт.юа не в курсе что чемпионат мира по хоккею идет.евролига по баскетболу?кроме шахмат и тенни...

azur123, 20.05.2017 08:37 много буковок долго ты член...

Вот же суки, эти москаляки! Пиндосов наипали! Требо щось робити!

Правда глаза колет.Динамо все больше скатывается к таким командам как Заря да Олимпик чем Легия и...

Заткнитесь! Мирон тренер европейского уровня и Металл при Мироне драл Динамо и в хвост и в гриву....