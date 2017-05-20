Пустозвонов допоміг Клужу виграти перший матч фінальної серії

Команда форварда збірної України Максима Пустозвонова Клуж виграла перший матч фінальної серії у Стяуа - 87:85.
Українець відіграв 22 хвилини з лави, відзначившись 3 очками (0/2 двоочкових, 1/3 триочкових), 1 підбиранням і 1 перехопленням при 3 фолах.
Другий матч серії до трьох перемог команда Пустозвонова проведе 21 травня на домашньому майданчику.
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