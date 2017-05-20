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У Києві вперше відбувся турнір з чірлідінгу серед школярів

У Києві відбувся перший турнір з чірлідінгу серед школярів - RED FOXES CUP

  • 20.05.2017 10:20
  • 53 просмотров
  • 1 комментария
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fbu.ua
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Вперше в столиці понад 40 команд-участників, а це понад 300 школярів, розіграли 35 комплектів нагород в 4-х змагальних видах: Cheer, Street, Pom, Jazz та 15-ти номінаціях Group/Solo/Duet/Trio.

В загальнокомандному заліку володарем Кубку стала Студія REDFOXES (м.Київ) – 14 золотих нагород, 11 срібних та 7 бронзових.   
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Зараз в Україні відмічається жвавий розвиток та поширення чірлідингу.

Окрім професійних шкіл з цього виду спорту, команди створюються у вузах, загально-освітніх школах, і навіть у дитячих садочках.  Чірлідінгом також займаються цілі родини, для них створена номінація Family Cheer.   

Турнір мав також соціальну складову, в його рамках була проведена ініциатива «3.33». Участники змагань зібрали подарунки для пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.



Олена Рожкова, президент Федерації «Чірлідерс»:

«Нам вдалося провести дебютний турнір на надзвичайно високому рівні! Я думаю, що кожна участниця Кубку відчувала себе на нагородженні зіркою американського фільму! Та ми власне  цього і прагнули – створити якісно нову модель чемпіонатів та мотивувати молоде покоління займатися спортом!  Завдяки сучасній інфраструктурі комплексу Енкоре в "Атмосфері" нам це вдалося.

Ми вдячні нашим партнерам, які підтримали ідею та заохотили юних переможців призами: мережі кінотеатрів "Мультиплекс", компаніям Upelsin, White-Ball, Pom-poms.

Наступний RED FOXES  CUP відбудеться в жовтні, та маю надію стане традиційнім та міжнародним!»

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    rotoff
    online
    rotoff, 20.05.2017 10:29
    0
    Спорт.юа не в курсе что чемпионат мира по хоккею идет.евролига по баскетболу?кроме шахмат и тенниса нет нифига
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