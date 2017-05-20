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Женская сборная Украины проиграла второй контрольный матч в Латвии

Сборная Украины продолжает готовиться к Евробаскету

  • 20.05.2017 10:45
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fbu.ua
© fbu.ua

Вторая игра в Риге проходила в закрытом режиме, без зрителей на трибунах. Однако этот момент не помешал хозяйкам вновь победить - на сей раз, они свой перевес создали уже в первой четверти, сильно проиграли третью, но таки дожали соперниц в четвертой.

Латвия — Украина 75:68 (24:15, 20:17, 7:19, 24:17)

Украина: Удоденко (18), Дорогобузова (15 + 13 подборов), Белоцерковская (9), Яцковец (8 + 7 подборов), Завидная (8), Горобец (4 + 4 подборов + 4 передач + 4 перехвата), Мосс (6), Ольховик, Спитковская, Юркевичюс.

Украинки возвращаются на родину, где продолжат подготовку к Евробаскету. В планах команды Владимира Холопова участие в товарищеских турнирах в Греции и Франции.

 

Источник — Планета Баскетбол

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