НБА. Плей-офф. Кливленд разгромил Бостон

Что там особенного в составе? Самый слабый за последние годы. Серенькому "Янг Бойз" с т...

Те,яку гру демонструє ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "Карпати" за останні декілька років є не менш смі...

Ну ты определись сначала....На фото Дель Пьеро, а ник Сержиньо. А потом и коменты давай, клоун)))

Если менять Реброва, то точно не на очередного бывшего динамовца, типа Лужного или Хацкевича. А е...