НБА. Плей-офф. Кливленд разгромил Бостон

Финал Восточной конференции. Серия до 4 побед. Матч №2
«Бостон» – «Кливленд» – 86:130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)
«Бостон»: Джейлен Браун (19), Брэдли (13), Хорфорд (11 + 5 подборов + 2 блок-шота), Краудер (9), Т. Зеллер (8)
«Кливленд»: Л. Джеймс (30 + 7 передач + 4 перехвата + 3 блок-шота), Ирвинг (23 – 4 потери), К. Лав (21 + 12 подборов), Р. Джефферсон (10 + 5 подборов + 2 блок-шота), Джей Ар Смит (9 + 7 подборов)
Счет в серии: 0-2
Источник — basket-planet.com
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