Кливленд повторил рекорд НБА

Для «Кливленда» победа над «Бостоном» во втором матче финала Восточной конференции стала уже 13-й подряд в плей-офф с учетом прошлого сезона. Таким образом, «Кэвельерс» повторили рекорд НБА по этому показателю, установленный «Лейкерс» в рамках одного сезона 1988-89. Тогда «Лейкерс», ни разу не проиграв в трех первых раундах плей-офф, в финале всухую уступили «Детройту» 0-4.
Источник — basket-planet.com
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