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Кливленд повторил рекорд НБА

Победа над «Бостоном» стала для команды 13-й подряд в плей-офф

  • 20.05.2017 16:53
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Для «Кливленда» победа над «Бостоном» во втором матче финала Восточной конференции стала уже 13-й подряд в плей-офф с учетом прошлого сезона. Таким образом, «Кэвельерс» повторили рекорд НБА по этому показателю, установленный «Лейкерс» в рамках одного сезона 1988-89. Тогда «Лейкерс», ни разу не проиграв в трех первых раундах плей-офф, в финале всухую уступили «Детройту» 0-4.

Источник — basket-planet.com

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