НБА. Голден Стэйт повел 3:0 в серии против Сан-Антонио

«Голден Стэйт» добыл очередную победу в серии противостояния с «Сан-Антонио». Счет в серии стал 3:0 в пользу «воинов».
Сан-Антонио – Голден Стэйт 108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)
СА: Олдридж (18), Симмонс (14), Миллс (7 + 6 передач), Грин (7 + 8 подборов), Андерсон (6 + 9 подборов) – старт; Джинобили (21), По Газоль (12 + 10 подборов), Мюррей (10), Дедмон (7), Ли (4), Бертанс (2), Форбс (0), Энтони (0).
ГС: Дюрант (33 + 10 подборов + 7 потерь), Карри (21 + 6 перехватов + 5 потерь), Томпсон (17), МакГи (16), Грин (10 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Кларк (7), Маккоу (6), Уэст (6), Ливингстон (2), Игудала (2), Барнс (0), МакАду (0).
Счет в серии 0:3
Источник — Sport.ua
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