НБА. Плей-офф. Бостон взял верх над Кливлендом

Финал Восточной конференции. Серия до 4 побед. Матч №3
«Кливленд» – «Бостон» – 108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)
«Кливленд»: Ирвинг (29 + 7 передач), К. Лав (28 + 10 подборов + 3 блок-шота), Т. Томпсон (18 + 13 подборов), Джей Ар Смит (13 + 8 подборов), Л. Джеймс (11 + 6 подборов + 6 передач)
«Бостон»: Смарт (27 + 5 подборов + 7 передач), Брэдли (20 + 4 передачи), Хорфорд (16 + 6 передач), Олийник (15), Краудер (14 + 11 подборов + 3 перехвата)
Счет в серии: 2-1
Источник — basket-planet.com
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