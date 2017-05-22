НБА. Плей-офф. Бостон взял верх над Кливлендом

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Сборная Швеции выиграла чемпионат мира 09:34 — orl405 100 пудово! Металл - чемпион! 09:31 — samolaykin напомните мне, пожалуйста, на каком месте сборная Украины по хоккею? 09:22 — vad.p7 По сравнению с Ночной лигой, ЧМ17 отдыхает))))