Наши во Франции. Монако Гладыря стартует в плей-офф

Главным событием этой недели в баскетбольной Европе, безусловно, станет Финал четырех Евролиги. Однако и кроме него на континенте происходит немало интересных событий. После окончания сезона в украинской Суперлиге наибольшее внимание отечественных болельщиков привлекают наши соотечественники, выступающие за рубежом. Одним из самых успешных из них на протяжении уже восьми лет является атакующий защитник Сергей Гладыр, последние два года играющий во французской лиге за «Монако».

Чемпионат Франции, возможно, уступает по силе Испании, Италии и Турции, но однозначно является наиболее интересным и непредсказуемым среди топ-лиг Европы. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить 11-летний отрезок с 2004 по 2014 годы, в течение которого чемпионами страны становились 11 разных клубов. Наличие почти десятка примерно равных по силе команд остается отличительной чертой французской лиги и сейчас. Хотя в нынешнем сезоне всё же можно выделить одного лидера, которым стал именно «Монако».

Монегаски более чем уверенно выиграли регулярный чемпионат, одержав 30 побед в 34 матчах, и опередили ближайшего преследователя «Шалон» на 3 победы, что по меркам Франции является существенным разрывом. Доминирование монегасков подчеркивают их успехи в других турнирах. Так зимой они первыми в истории второй год подряд выиграли наиболее престижный из национальных кубковых турниров – так называемый «Leaders Cup», в котором участвуют восемь лучших команд лиги. Самым ценным его игроком был признан именно Гладыр, особенно ярко блеснувший в финальном матче. Кроме того, «Монако» довольно удачно дебютировал в еврокубках, заняв третье место в первом розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА.

И ко всем этим успехам самое непосредственное отношение имеют украинцы. В первую очередь, это президент клуба бизнесмен и меценат Сергей Дядечко. Также важную роль в формировании нынешнего состава сыграл спортивный директор Алексей Ефимов. Среди баскетболистов «Монако» нет суперзвезд европейского масштаба, но они сильны командной игрой. И главная заслуга в этом несомненно принадлежит главному тренеру Звездану Митровичу. Он хотя и является по национальности черногорцем, но проработал в Украине целых 12 лет, возглавляя «Химик», «Кривбассбаскет», «Будивельник» и «Азовмаш». А такое завидное для иностранца долголетие в отечественных топ-клубах очевидно свидетельствует о высокой квалификации. Это подтвердили и достижения Митровича во Франции, последним из которых стало признание его лучшим тренером нынешнего сезона.

Однако сейчас и для «Монако», и для семи других продолжающих борьбу за чемпионский титул во Франции команд на первый план выходит плей-офф, стартующий 22 мая. В четвертьфинале «Монако» встретится с действующим чемпионом страны АСВЕЛом из Лиона. В нынешнем сезоне АСВЕЛ, президентом которого является знаменитый разыгрывающий «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркер, занял лишь восьмое место в регулярном чемпионате. Но состав лионцев укомплектован такими мастерами как экс-защитник сборной Франции Шарль Каюди и опытнейший австралийский бигмэн Дэвид Андерсен, трижды побеждавший в Евролиге. Ведущую роль в команде играют два других легионера – пуэрториканский разыгрывающий Уолтер Ходж и американский центровой Дэррил Уоткинс.

Поэтому взять реванш за прошлогоднее поражение в полуфинале плей-офф «Монако» будет не так легко, как стоило бы ожидать от противостояния первой и восьмой команды регулярного чемпионата. Но в этом и заключается та изюминка французской лиги, которая делает ее особенно интересной для болельщиков.