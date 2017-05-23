НБА. Плей-офф. Голден Стэйт в четырех матчах одолел Сан-Антонио

«Воины», одолев в финале Западной конференции, «Сан-Антонио Сперс», вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Кливленд» - «Бостон».
«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 115:129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)
«Сан-Антонио»: К. Андерсон (20 + 6 подборов + 4 перехвата), Джинобили (15 + 7 передач), П. Газоль (14 + 9 подборов), Миллс (14), Дж. Симмонс (13 + 5 подборов + 4 передачи)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (36 + 5 подборов + 6 передач – 6 потерь), Дюрэнт (29 + 12 подборов + 4 передачи – 5 потерь), Дрэймонд Грин (16 + 8 подборов + 8 передач), И. Кларк (12), К. Томпсон (10 + 6 подборов)
Счет в серии – 0:4
Источник — Sport.ua
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