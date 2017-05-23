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Голден Стэйт установил рекорд НБА по числу побед в плей-офф подряд

«Воины» не знают поражений в 12 матчах подряд

  • 23.05.2017 12:22
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Для «Голден Стэйт» победа над «Сан-Антонио» в четвертом матче финала Западной конференции стала 12-й в 12 поединках текущего плей-офф.

Таким образом, «Уорриорс» установили новый рекорд НБА по продолжительности победной серии со старта плей-офф. Прежнее высшее достижение принадлежало «Лейкерс», которые выигрывали 11 первых встреч плей-офф подряд в сезонах 1988/89 и 2000-01.

 

Источник — Планета Баскетбол

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