Сергей ГЛАДЫРЬ: «У меня мало шансов сыграть на Евробаскете»

Баскетболист «Монако» Сергей Гладырь поделился мнением о своих перспективах сыграть за сборную Украины на Евробаскете.

- Что думаешь по поводу сборной, сможешь сыграть в этом году на Евробаскете?

- Надо будет очень внимательно смотреть состояние, если колено будет вести себя так как сейчас, то шансов очень мало. Это будет насилие над ним, нужен ли я буду сборной в таком состоянии? Я так читаю: иногда говорят, мол, вот не приедет Гладырь, не приедет Пух, не приедет еще кто-то и все пропало. Я так не думаю. Посмотрите, у нас достаточно игроков и хороших, и перспективных.

Вот, например, Саня Кольченко на моей позиции прекрасный сезон провел. Да, чемпионат сейчас не самый сильный, но Кольченко лидер команды, или Лукашов - он тоже сейчас хорош. Опять же может и Михайлюк сможет сборной помочь, он очень талантлив, в Канзас других не берут, правда надо будет посмотреть на него на этом уровне, что бы он сыграл со взрослыми дядьками, когда надо бороться, когда надо через «не могу», через давление.

Тогда на чемпионате мира он получил первый опыт в 17 лет, сейчас ему надо будет справляться уже с большей ответственностью, будет интересно посмотреть на него. В прошлом году все сложилось без нас, пусть не идеально, но наша команда не единственная, не у всех и не всегда все получается. Так, что сборная у нас будет хорошая в любом случае.

- Так какие-то планы на лето ты уже имеешь?

- Да нет пока, рано еще. Посмотрим как сезон закончится, слишком много еще произойти может.