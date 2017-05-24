НБА. Плей-офф. 42 очка Ирвинга позволили Кливленду победить Бостон

Финал Восточной конференции. Серия до 4 побед. Матч №4
«Кливленд» – «Бостон» – 112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)
«Кливленд»: Ирвинг (42 + 4 передачи), Л. Джеймс (34 + 5 подборов + 6 передач – 5 потерь), К. Лав (17 + 17 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Т. Томпсон (7 + 7 подборов), Джей Ар Смит (5)
«Бостон»: Брэдли (19 + 5 подборов), Краудер (18 + 8 подборов + 4 передачи), Хорфорд (16 + 7 передач), Олийник (15 + 5 подборов + 2 блок-шота), Жеребко (9 + 5 подборов)
Счет в серии: 3-1
Источник — basket-planet.com
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