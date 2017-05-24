Первый блин комом. Гладыр и Монако стартовали в плей-офф с поражения

После завершения Финала четырёх Евролиги, в котором «Фенербахче» стал первым турецким турецким клубом, завоевавшим чемпионский титул в самом престижном клубном турнире континента, на первый план в европейском баскетболе вышли матчи плей-офф в топ-лигах. А среди них для украинских болельщиков особенно интересны чемпионаты Испании, Италии и Франции, также Польши, Болгарии и Румынии, где выступают наши соотечественники.

Самая интересная борьба, как мы и предполагали, развернулась во французской лиге Pro A. Достаточно сказать, что из четырёх первых поединков четвертьфинала в трёх команды, занявшие более высокие места в регулярном чемпионате, проиграли на своих площадках. Подтвердить свою репутацию удалось только «Шалону», который уверенно разобрался с «Ля Портелем» 76:63.

А самой громкой неожиданностью, даже с поправкой на непредсказуемость местной лиги, стало поражение победителя регулярного чемпионата «Монако» от занявшего восьмое место действующего чемпиона АСВЕЛа. На эту встречу поболеть за свою команду пришел князь Монако Альбер, известный своей любовью к спорту. Вместе с президентом монегасков украинским бизнесменом Сергеем Дядечко он очень активно поддерживали игроков. Но, к сожалению для них и тысяч других болельщиков на трибунах, этот день оказался черным для всех трех ведущих снайперов «Монако». Ди Бост, Зэк Райт и Джамал Шулер на троих реализовали лишь 9 бросков с игры из 35, а точностью у хозяев блеснул только атакующий защитник Билли Уаттара.

Не лучший матч провел и украинский свингмэн Сергей Гладыр, записавший в актив 6 очков и 1 подбор за девять минут на площадке. Тем не менее, монегаски за счет агрессивности в борьбе за подборы на чужом щите сражались за победу до последних минут и лишь в концовке уступили 69:72. Также «Страсбур» дома проиграл «По Ортезу» 92:102, а «Нантер» – «Пари-Леваллуа» 85:88. Согласно формата проведения плей-офф во Франции четвертьфинальные серии продолжаются до двух побед одного из участников, а это значит, что после первого же поражения право на ошибку исчерпано. Сумеют ли подопечные Звездана Митровича выйти из критической ситуации, мы узнаем совсем скоро. Ведь второй поединок серии с АСВЕЛом состоится уже сегодня и пройдет на площадке соперника.

Достаточно успешно пока идут дела у других украинских баскетболистов, выступающих за рубежом. Так центровой Кирилл Фесенко с «Авеллино» вышел в полуфинал итальянской Серии А. Восстановившийся после тяжелой травмы центровой Вячеслав Кравцов вместе с «Валенсией» победил в первой встрече четвертьфинала испанской Лиги АСВ «Барселону». Центровой «Торуня» Максим Сандул прошел в финал плей-офф польской лиги. Мощный форвард «Академика» Максим Корниенко уже успел открыть финальную серию в Болгарии победой. А форвард Максим Пустозвонов с «Клужем» и вовсе находится в шаге от золотых медалей в Румынии.