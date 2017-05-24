Максим Сандул - фіналіст чемпіонату Польщі

Команда українського бігмена Максима Сандула виграла третій матч півфінальної серії чемпіонату Польщі, здолавши на виїзді «Енергію Чарни» - 65:52.

Українець у цій грі відіграв 8 хвилин, за які встив записати до пасиву 5 фолів, не влучив один кидок с середньої дистанції та зібрав 2 підбирання.

Таким чином, «Торунь» виграв серію з рахунком 3:0 і у фіналі зіграє проти переможця другої півфінальної пари «Штельмет» - «Сталь».