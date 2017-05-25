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Украинец Святослав Михайлюк снял кандидатуру с драфта НБА

Баскетболист проведет в NCAA все четыре сезона

  • 25.05.2017 10:45
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kuathletics.com. Святослав Михайлюк
© kuathletics.com. Святослав Михайлюк

Украинский свингмэн Канзаса Святослав Михайлюк, несмотря на имевшуюся ранее информацию о том, что он сохранит свое имя на драфте, все-таки возвращается в колледж на свой последний, четвертый сезон. Об этом Михайлюк объявил посредством своего твиттера.

Таким образом, Святослав проведет в NCAA все четыре сезона, хотя при его переезде в США, многие говорили лишь о двух годах студенческой карьеры для воспитанника черкасского баскетбола.

Примечательно, что Михайлюк, который в 2014-м был одним из самых молодых первогодок в США, теперь будет самым молодым синьором сезона - на момент окончания сезона Святославу все еще будет 20 лет.

Источник — basket-planet.com

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