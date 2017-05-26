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Визначився чемпіон Вищої ліги

«Говерла» виграла обидва матчі фіналу у «Львівської політехніки»

  • 26.05.2017 11:34
  • 202 просмотров
  • 1 комментария
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ФБУ
© ФБУ
Івано-франківська «Говерла» виборола титул чемпіона України серед команд Вищої ліги. У другому матчі фінальної серії плей-оф «Говерла» вирвала на виїзді перемогу в «Львівської Політехніки» – 79:77.
 
Після рівного початку зустрічі господарі захопили ініціативу та шістьма результативними атаками поспіль вирвалися на 9 очок вперед. До кінця першої чверті ця різниця збільшилася ще на бал.
 
Та вже в середині другої чверті хід поєдинку змінився. Іванофранківці до великої перерви скоротили відставання та вийшли на 3 очки вперед.
 
По перерві гості продовжили домінувати, здобувши 12 очок запасу до вирішальної 10-хвилинки. Останні хвилини четвертої чверті стали окрасою фіналу. Львів’яни відіграли відставання. Здавалося, на куражі вони переведуть серію в третій поєдинок. Однак у заключних атаках ніяк не щастило відзначитися. Натомість штрафні Подковирова стали переможними для івано-франківців.
 
Він же став найрезультативнішим у переможців – 19 очок, 4 підбирання, 4 передачі. У господарів найвлучнішим був Роман Новіков – 22 очки, 9 підбирань, 2 передачі.
 
Нагадаємо, володар «бронзи» визначиться 27 травня в Южному в третьому матчі між «Хіміком-2» та КДПУ з Кривого Рогу.
 
Вища ліга. Плей-оф. Фінал. Матч 2
25 травня
«Львівська Політехніка» – «Говерла» (Івано-Франківськ) – 77:79
Рахунок в серії – 0:2

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 26.05.2017 12:00
    0
    Які оперативні новини на спірт.юа - не пройшло і доби, як вони догадались про це написати.
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