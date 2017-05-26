Визначився чемпіон Вищої ліги

Івано-франківська «Говерла» виборола титул чемпіона України серед команд Вищої ліги. У другому матчі фінальної серії плей-оф «Говерла» вирвала на виїзді перемогу в «Львівської Політехніки» – 79:77.

Після рівного початку зустрічі господарі захопили ініціативу та шістьма результативними атаками поспіль вирвалися на 9 очок вперед. До кінця першої чверті ця різниця збільшилася ще на бал.

Та вже в середині другої чверті хід поєдинку змінився. Іванофранківці до великої перерви скоротили відставання та вийшли на 3 очки вперед.

По перерві гості продовжили домінувати, здобувши 12 очок запасу до вирішальної 10-хвилинки. Останні хвилини четвертої чверті стали окрасою фіналу. Львів’яни відіграли відставання. Здавалося, на куражі вони переведуть серію в третій поєдинок. Однак у заключних атаках ніяк не щастило відзначитися. Натомість штрафні Подковирова стали переможними для івано-франківців.

Він же став найрезультативнішим у переможців – 19 очок, 4 підбирання, 4 передачі. У господарів найвлучнішим був Роман Новіков – 22 очки, 9 підбирань, 2 передачі.

Нагадаємо, володар «бронзи» визначиться 27 травня в Южному в третьому матчі між «Хіміком-2» та КДПУ з Кривого Рогу.

Вища ліга. Плей-оф. Фінал. Матч 2

25 травня

«Львівська Політехніка» – «Говерла» (Івано-Франківськ) – 77:79

Рахунок в серії – 0:2