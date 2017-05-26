Ответный удар. Гладыр и «Монако» взяли реванш в плей-офф

Конец мая – пора решающих матчей баскетбольного сезона как в Европе, так и в НБА. Борьбу за чемпионские титулы в плей-офф с каждым днем продолжают все меньше команд и игроков. Потому особенно приятно, что в их рядах остаются и украинские баскетболисты.



Значится в этом почетном списке и защитник «Монако» Сергей Гладыр со своей командой. Клуб украинского бизнесмена Сергея Дядечко был на грани вылета после поражения в первом домашнем матче четвертьфинальной серии плей-офф французской лиги Pro A. Однако в критической ситуации монегаски на выезде смогли взять реванш у действующего чемпиона Франции АСВЕЛа из Лиона со счетом 71:66. Уже в стартовой четверти «Монако» сумел создать задел в 8 очков и сохранил его до большого перерыва. В начале второй половине АСВЕЛ предпринял отчаянный штурм и сумел сократить отставание до всего 2 очков. Однако в напряженной концовке подопечные Звездана Митровича удержали победу. Одним из ключевых факторов успеха монегасков стали отличные действия в обороне. Особенно успешно команда защищалась на периметре, позволив сопернику за весь поединок реализовать лишь 3 трехочковых. Именно в обороне отличился в первую очередь и Гладыр, совершивший 2 подбора и сделавший перехват. А в нападении за 21 минуту на площадке он отметился результативной передачей. Теперь судьба путевки в полуфинал решится в третьей встрече, которая состоится уже сегодня на домашней арене «Монако».



Монегаски стали не единственными в Pro A, кому удалось отыграться за домашнее поражение в первом матче серии. Также сумел сравнять счет в четвертьфинале «Страсбур», обыгравший в гостях «По Ортез» 83:66. А вот «Нантер», уступив на своей площадке, проиграл «Пари-Леваллуа» и в гостях 71:77 и выбыл из борьбы. Закончен сезон и для «Ля Портеля», который дома не сумел взять реванш у «Шалона» 74:88.



Из других остающихся в строю украинских игроков за рубежом еще один шаг к чемпионству сделал форвард болгарского «Академика» Максим Корниенко, одержавший вторую победу в финальной серии. А вот центровой Вячеслав Кравцов в составе «Валенсии» уступил во втором матче четвертьфинала испанской Лиги АСВ «Барселоне» и теперь оказался в таком же положении, как и Гладыр. Остальные наши соотечественники пока отдыхали.