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Лига ACB. Валенсия с Кравцовым одолела Барселону и вышла в полуфинал

Украинский баскетболист провел на паркете всего пять минут

  • 28.05.2017 09:47
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eurocupbasketball.com. Вячеслав Кравцов
© eurocupbasketball.com. Вячеслав Кравцов

В решающей четвертьфинальной игре левантийцы смогли дожать «Барселону» и оформить столь важный выход в полуфинал

Четвертьфинал, матч №3

«Валенсия» — «Барселона» — 67:64 (19:14, 12:12, 18:21, 18:17)

«Валенсия» : Сан Эметерио (13), Мартинес (12), Дублевич (10 + 15 подборов), Састре (9), Томас (7).
«Барселона»: Райс (18 + 4 потери), Томич (14 + 6 подборов), Олесон (9 + 7 подборов), Ренфро (8), Перпероглу (7).

Украинец Вячеслав Кравцов провел на паркете 5 минут, за которые набрал 1 очко (1/2 штрафных) и сделал 1 подбор.

Счет в серии — 2:1

Источник — basket-planet.com

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