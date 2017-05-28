Наши в Европе. Гладыр завершил сезон, Пустозвонов стал чемпионом

Все меньше вакантных титулов остается в баскетбольных лигах Европы. Практически каждый день приносит имя нового чемпиона в одной из стран, а в остальных поход за главной победой продолжают считанные команды.



К сожалению, в этом списке уже не осталось «Монако» украинского бизнесмена Сергея Дядечко. Французская лига Pro A полностью оправдала репутацию самой непредсказуемой на континенте. Ни в одном другом первенстве восьмой команде регулярного чемпионата не удалось в плей-офф победить первую. А лионский АСВЕЛ сумел это сделать, хотя от действующего чемпиона можно было ожидать любых сюрпризов. Немаловажную роль в этом сыграл и формат четвертьфиналов, в котором для победы достаточно выиграть всего два матча. После первых двух поединков серии в противостоянии «Монако» и АСВЕЛа была ничья 1-1, и все решилось в третьей встрече.



Она проходила в упорнейшей борьба с неоднократной сменой лидера. Так в первой четверти с преимуществом 2 очка победили игравшие дома монегаски, а на большой перерыв с таким же перевесом ушли уже гости. В третьей десятиминутке и вовсе вперед поочередно выходила то одна, то другая команда. В начале заключительной четверти АСВЕЛу удалось оторваться на 10 очков, но «Монако» хватило сил отыграться, и на последней минуте хозяева уже вели одно очко. Однако четыре точных штрафных в исполнении экс-игрока сборной Франции Шарля Каюди принесли лионцам победу 74:71 и путевку в полуфинал. Украинский защитник монегасков Сергей Гладыр за 17 минут на площадке записал в актив 2 очка и 1 подбор.



После окончания матча, несмотря на поражение, многочисленные болельщики «Монако» во главе с президентом Сергей Дядечко поблагодарили баскетболистов за сезон, который подарил им победу в Кубке французской лиги «Leaders Cup» и третье место в Лиге чемпионов ФИБА.



Более удачными оказались последние два дня для других украинских игроков, выступающих за рубежом. Так форвард Максим Пустозвонов в составе «Клужа» стал чемпионом Румынии, а центровой Вячеслав Кравцов помог «Валенсии» победить «Барселону» и выйти в полуфинал плей-офф испанской Лиги АСВ. Центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко с победы начал полуфинальную серию в итальянской Серии А. Хорошие шансы стать чемпионами своих стран имеют форвард «Академика» Максим Корниенко в Болгарии и центровой «Торуня» Максим Сандул в Польше, чьи команды уже добрались до финалов.