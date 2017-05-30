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Украинец Корниенко стал чемпионом Болгарии в составе Академика

В финальной серии плей-офф «Академик» взял верх над «Берое»

  • 30.05.2017 08:33
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БК Торунь. Максим Корниенко
© БК Торунь. Максим Корниенко

«Академик» из Софии, обыграв в финальной серии плей-офф со счетом 3:1 «Берое», третий раз подряд и 26-й в своей истории стал чемпионом Болгарии. Золотую медаль в составе победителей получил украинский бигмэн Максим Корниенко. Самым ценным игроком плей-офф был признан американский разыгрывающий чемпионов Дэнни Гибсон. В поединках решающей серии он набирал по 18.0 очков и отдавал по 5.3 передачи в среднем за матч.

Под руководством наставника Тони Дечева «Академик» выиграл регулярный чемпионат, а на пути к финалу обыграл в плей-офф вначале «Ямбол» 3:0, а затем «Рилски» 3:2.

Источник — basket-planet.com

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