Украинец Корниенко стал чемпионом Болгарии в составе Академика

«Академик» из Софии, обыграв в финальной серии плей-офф со счетом 3:1 «Берое», третий раз подряд и 26-й в своей истории стал чемпионом Болгарии. Золотую медаль в составе победителей получил украинский бигмэн Максим Корниенко. Самым ценным игроком плей-офф был признан американский разыгрывающий чемпионов Дэнни Гибсон. В поединках решающей серии он набирал по 18.0 очков и отдавал по 5.3 передачи в среднем за матч.

Под руководством наставника Тони Дечева «Академик» выиграл регулярный чемпионат, а на пути к финалу обыграл в плей-офф вначале «Ямбол» 3:0, а затем «Рилски» 3:2.