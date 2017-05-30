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У чоловічій та жіночій Суперлігах буде по вісім клубів

Команди гратимуть чемпіонати у чотири кола

  • 30.05.2017 18:25
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ФБУ
© ФБУ
Сьогодні у Києві відбулося засідання Президії ФБУ. На ньому було розглянуто низку організаційних питань, що стосуються проведення наступного Чемпіонату України, юнацького баскетболу та життєдіяльності збірних команд.
 
Було затверджено, що у чоловічій та жіночій Суперлігах в сезоні-2017/18 виступатиме по вісім клубів. При цьому команди зіграють чотири кола. Нагадаємо, що минулий сезон в еліті українського баскетболу сезон завершили 10 клубів. За словами президента ФБУ Михайла Бродського, також суттєво будуть підняті організаційні вимоги до клубів, які виступають у Суперлізі.
 
«Ми робимо черговий крок у перед, хочемо підняти турнір на якісно новий рівень, це стосується і залів, де виступають команди. Наступного сезону ми хочемо, аби клуби виступали у хороших залах і це правильно, адже це обличчя баскетболу. Впевнений, що збільшиться і конкуренція у чемпіонаті, вона стосуватиметься не лише боротьби за нагороди, а й другої частини турнірної таблиці», - зауважив Бродський.
 
Також президією було високо оцінено проведення у минулому сезоні Кубка України. Вперше у національному кубку взяла участь 31 команда, а фінал між «Будівельником» та «Дніпром» відвідали 7 тисяч глядачів. На новий сезону були затверджені бонуси для призерів Кубку України. Відзначили і проведення жіночого Кубка України, який у повному форматі було реанімовано після шестирічної паузи.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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