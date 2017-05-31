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ТМ. Женская сборная Украины уступила Франции

Ведя в счете по ходу матча, украинки не сумели удержать преимущество

  • 31.05.2017 22:09
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fbu.ua
© fbu.ua

Женская сборная Украины уступила Франции в товарищеской игре. Первый матч для украинок на французской земле выдался не слишком успешным.

Большую часть встречи француженки владели преимуществом и не давали украинкам вырваться вперед. В начале третьей четверти, после точного броска Катерины Дорогобузовой, Украина вышла вперед (40:39), но после этого пропустила затяжной рывок француженок. Лишь под конец игры, после взрыва от Алины Ягуповой, гости вышли из двузначной разницы в счете и завершили матч с вполне достойными «-8».

Товарищеский матч, Бордо

Франция — Украина — 78:70 (18:16, 17:14, 27:20, 16:20)

Франция: Йоанн (19 + 7 подборов), Чучан (9), Сиак (8), Дюмерк (7 + 7 передач), Айайи (7 + 5 подборов), Шарто (7), Аман (6).
Украина: Мосс (6), Ягупова (17 + 4 передачи + 4 потери + 3 перехвата), Дорогобузова (11 + 6 подборов), Ольховик (6), Удоденко (7 + 6 подборов) — старт; Спитковская (0 + 4 потери), Зарицкая (4 + 4 передачи), Горобец, Науменко, Мазниченко (8).

Завтра украинки сыграют второй товарищеский матч, против сборной Черногории.

Источник — basket-planet.com

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