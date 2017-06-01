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Финал четырех Евролиги сезона-2018/19 пройдет в Москве

Подписан меморандум о проведении в Москве Финала четырех-2019 Евролиги

  • 01.06.2017 17:01
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Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу и генеральный директор ЗАО «УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов подписали меморандум о проведении на московской «ВТБ Арене» «Финала четырех» турнира в сезоне-2018/19.
 
Соглашение было подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.
 
Москва принимала «Финал четырех» баскетбольной Евролиги в современном формате всего один раз — в мае 2005 года. Матчи турнира проходили в спорткомплексе «Олимпийский».

Источник — Р-Спорт

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