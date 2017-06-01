Финал четырех Евролиги сезона-2018/19 пройдет в Москве

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Десна не получила аттестат, в УПЛ сыграет Верес 18:18 — comentraktor О нет, только не это, нам будет не хватать тебя возле телека

Десну припинять фінансувати, якщо клуб не пустять в УПЛ 18:16 — Bandera.Lviv необхідна люстрація у ффу та упл - Верес. мацола бпп ось які гарантії рулять

Петряк стал лучшим игроком 32-го тура УПЛ 18:16 — Его то довызвали, а вот Малиновский в Генке травму опять получил, но пока не ясно, насколько сер...

Хацкевич возглавит Динамо, Шовковский и Мороз войдут в тренерский штаб 18:15 — valenok.21 Уволить самого успешного тренера со времен лобановского и назначить неудачника, но как и другие с...

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход Кучера 18:12 — doncan Спасибо, Саша! Спасибо за твою игру, твои труды. Навсегда в наших сердцах! 18:03 — leoifua1993 Всі хто радять йти в Зорю я підтримую...команда уже в груповому етапі ,це гарантія... Кучер може ...