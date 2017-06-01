Жіноча збірна України посіла шосте місце у оновленому рейтингу FIBA

Жіноча збірна з баскетболу опустилась на шосту сходинку у оновленому рейтингу FIBA. Команда Володимира Холопова пропустила вперед збірні Росії, Іспанії, Словенії, Сербії та Франції.
Відзначимо, що новим лідером рейтингу Міжнародної федерації баскетболу стала команди Росії, яка посіла перше місце.
Стосовно суперниць нашої команди по Євробаскету-2017, то збірна Іспанії у цьому рейтингу друга, команда Чехії займає 9-ту позицію, а Угорщина на 15-й сходинці.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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