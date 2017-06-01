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Леброн ДЖЕЙМС: «Быть чернокожим в США тяжело»

На воротах дома баскетболиста в Лос-Анджелесе появилась расистская надпись

  • 01.06.2017 19:04
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Телеграф. Леброн Джеймс
© Телеграф. Леброн Джеймс
Суперзвезда американского баскетбола Леброн Джеймс заявил, что быть чернокожим в США тяжело. Накануне на воротах его дома в Лос-Анджелесе появилась расистская надпись.
 
«Неважно, сколько у тебя денег, неважно, какой ты знаменитый… Быть чернокожим в Америке тяжело», - сказал спортсмен.
 
«Расизм будет всегда существовать в мире, всегда будет частью Америки. А ненависть в США, особенно к афроамериканцам - это сейчас обыденная вещь. И нашему обществу еще многое предстоит сделать, чтобы афроамериканцы почувствовали себя равными», - продолжил он.
 
Представители местной полиции подтвердили, что надпись, сделанная на воротах дома Джеймса, была крайне оскорбительной. Сейчас полиция изучает кадры с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленника.

Источник — BBC

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