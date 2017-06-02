НБА. Плей-офф. Голден Стэйт начал финальную серию с победы

Финал. Серия до 4 побед. Матч №1
«Голден Стэйт» – «Кливленд» – 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (28 + 6 подборов + 10 передач), К. Томпсон (6 + 4 передачи), Дюрэнт (38 + 8 подборов + 8 передач), Дрэймонд Грин (9 + 11 подборов), Пачулия (8 + 6 подборов) – старт; Дэвид Уэст (2), М. Барнс (3), МакАду (2), Игудала (7), Дж. МакГи (4 + 5 подборов), МакКоу, Ливингстон (2), И. Кларк (4)
«Кливленд»: Ирвинг (24 – 4 потери), Джей Ар Смит (3), Л. Джеймс (28 + 15 подборов + 8 передач – 8 потерь), К. Лав (15 + 21 подбор + 3 блок-шота), Т. Томпсон – старт; Деррик Уильямс, Р. Джефферсон (9), Дерон Уильямс, Шамперт (5 + 5 подборов), Дантэй Джонс (7), Джеймс Джонс, Корвер
Счет в серии 1:0
Источник — basket-planet.com
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