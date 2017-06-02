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Голден Стэйт повторил рекорд НБА, выиграв 13 матчей плей-офф подряд

Победа над «Кливлендом» стала знаковой для клуба из Окленда

  • 02.06.2017 12:50
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twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Для «Голден Стэйт» победа над «Кливлендом» во первом матче финальной серии стала 13-й подряд в плей-офф НБА. Таким образом, «Уорриорс» повторили рекорд лиги по этому показателю, установленный «Лейкерс» в сезоне 1988-89 и повторенный «Кэвельерс» в течение прошлого и нынешнего сезонов.

Источник — basket-planet.com

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