Голден Стэйт повторил рекорд НБА, выиграв 13 матчей плей-офф подряд

Для «Голден Стэйт» победа над «Кливлендом» во первом матче финальной серии стала 13-й подряд в плей-офф НБА. Таким образом, «Уорриорс» повторили рекорд лиги по этому показателю, установленный «Лейкерс» в сезоне 1988-89 и повторенный «Кэвельерс» в течение прошлого и нынешнего сезонов.
Источник — basket-planet.com
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