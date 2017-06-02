Гладир, Лень і Джеттер увійшли в список кандидатів до збірної

Головний тренер національної чоловічої збірної України Євген Мурзін оприлюднив розширений список кандидатів до головної команди, яких має на меті викликати для підготовки до чемпіонату Європи (Ізраїль, 31 серпня – 17 вересня 2017р.).

Національна чоловіча збірна України, розширений список:

1. Денис Лукашов, «Єнісей» (Росія),

2. Олександр Липовий, «Трікала» (Греція),

3. Максим Пустозвонов, «Клуж» (Румунія),

4. Максим Корнієнко, «Лукойл Академік» (Болгарія),

5. В’ячеслав Кравцов, «Валенсія» (Іспанія),

6. Кирило Фесенко, «Авеліно» (Італія),

7. Сергій Гладир, «Монако» (Монако),

8. Ігор Зайцев, «Роза Радом» (Польща),

9. В’ячеслав Бобров, «Квімпер» (Франція),

10. Володимир Конєв, «Хімік» (Україна),

11. Олександр Мішула, «Дніпро» (Україна),

12. Артем Пустовий, «Обрадойро» (Іспанія),

13. Олександр Рябчук, «Хімік» (Україна),

14. Руслан Отверченко, «Будівельник» (Україна),

15. Павло Крутоус, «Будівельник» (Україна),

16. В’ячеслав Петров, «Хімік» (Україна),

17. Олексій Лень, «Фінікс Санз» (США),

18. Джоел Боломбой, «Юта Джаз» (США),

19. Клім Артамонов, «БІПА» (Україна),

20. Володимир Герун, «Барселона. В» (Іспанія),

21. Станіслав Тимофеєнко, «Дніпро» (Україна),

22. Святослав Михайлюк, «Канзас Джейхоукс» (США),

23. Олександр Кольченко, «Черкаські Мавпи» (Україна),

24. Богдан Близнюк, «Істерн Вашингтон» (США),

25. Юджин Джеттер, «Шаньдунь» (Китай)

Головний тренер: Євген Мурзін

Асистенти тренера: Олександр Лохманчук, Леонід Іватін, Олег Юшкін, Олександр Ворона.

До 31 серпня, дня старту збірної України на чемпіонаті Європи, головний тренер команди Євген Мурзін має визначитися з остаточним списком збірної, до якого увійдуть 12 виконавців. Переконатися у правильності вибору йому допоможуть контрольні матчі і підготовчі турніри в Італії, Греції, Хорватії, Туреччині.

План підготовки чоловічої збірної України:

15 липня, початок тренувальних зборів (м. Київ),

28 – 30 липня, міжнародний турнір національних збірних в Італії (суперники – Голандія, Італія, Білорусь),

5 – 7 серпня, міжнародний турнір національних збірних у Греції (суперники – Велика Британія, Греція, Румунія),

12 – 13 серпня, контрольні матчі у Хорватії ( 12 серпня, Словенія – Україна, 13 серпня, Хорватія – Україна),

24 – 25 серпня, контрольні матчі у Туреччині (24 серпня, Туреччина – Україна, 25 серпня, Чорногорія – Україна),

31 серпня, старт на чемпіонаті Європи (м. Тель-Авів, Ізраїль, матч команд групи «В» Німеччина – Україна).