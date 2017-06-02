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U-20: збірна України розпочала підготовку до чемпіонату Європи

В команді працюють 18 молодих баскетболістів

  • 02.06.2017 16:50
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У перший день літа у Черкасах розпочалися навчально-тренувальні збори чоловічої молодіжної збірної України (U-20) до чемпіонату Європи. Минулого року підопічні Максима Міхельсона посіли восьме  місце у Дивізіоні  «А» тож на цьогорічній першості Старого Світу у них буде нагода покращити цей результат. Поки що у Черкасах працюють 18 кандидатів до збірної України U-20.

Список гравців молодіжної збірної України U-20:

1. Берьозкін Дмитро Сергійович, МБК Маріуполь, 1-й тренер Аракелян Рафаель Бардухович, 
КДЮСШ Азовмаш, м. Маріуполь,

2. Боднар Марк Борисович, МБК Маріуполь, 1-й тренер Аракелян Рафаель Бардухович, 
КДЮСШ Азовмаш, м. Маріуполь,

3. Михайлюк Святослав Юрійович, Канзас, США, 1-й тренер  Молчанов Олександр Миколайович, «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

4. Ткаченко Іван Романович, Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович, «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

5. Скапінцев Дмитро  В’ячеславович,  Черкаські Мавпи, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

6. Антоненко Ілля Вікторович, NCAA, США, 1-й тренер Федоренко Анатолій Миколайович «Черкаські Мавпи», м. Черкаси,

7. Тиртишник Ілля  В’ячеславович, GBA, Чехія, 1-й тренер Деник Андрій Станіславович,СДЮШОР АВАНГАРД, м. Київ,

8. Ватажок Іван Ігорович, Іспанія. 1-й тренер Рябуха Ірина Олександрівна, Авангард , Київ,

9. Карлос Алехандро Доне США, 1-й тренер Михайленко Сергій Миколайович, Імпульс, м. Шостка,

10. Зотов Віталій Олегович, Будівельник, 1-й тренер Зотова Тетяна Павлівна, ДЮСШ  «Олімпія», м. Лозова,

11. Горобченко Михайло Вікторович, Ніко-Баскет, 1-й тренер Коваль Людмила Олександрівна, ДЮСШ 5, м. Кривий Ріг,

12. Заплотинський Вадим Сергійович, Ніко-Баскет, 1-й тренер Федоренко Ольга Василівна, ДЮСШ 1, м. Біла Церква,

13. Мусієнко Антон Володимирович, МБК Миколаїв, 1-й тренер Демченко Леонід Іванович, Авангард Харків,

14. Павлов Сергій Вадимович, Хімік, 1-й тренер Івлєва Олександра Петрівна, школа №126,

15. Бондарчук Роман Андрійович, Дніпро-2, 1-й тренер Свірський Олександр Іванович, КСЛІ, м. Київ

16. Марченко Кирило Олександрович, Хімік-2, 1-й тренер Маренич Сергій Миколайович. Авангард, м. Харків,

17. Ягодін Михайло Юрійович, БІПА, 1-й тренер Янакі Владислав Илліч , СДЮСШОР-2, м. Одеса,

18. Ковальський  Олександр Ігорович, Дніпро-2, 1-й тренер Будагян Артур Олександрович , ДЮСШ, м.Гайворон.

Головний тренер – Максим Міхельсон

Помічники тренера – Віталій Черній, Василь Івлєв, Сергій Загоруй

План підготовки чоловічої молодіжної збірної України (U-20)

16.06 - 18.06.2017 –  Міжнародний турнір (м. Черкаси),

Україна U-20 – Франція U-19

23.06 - 26.06.2017 – Міжнародний турнір (Франція),

29.06 - 02.07.2017 –  Міжнародний турнір (Італія),

13.07 - 23.07.2017 – Чемпіонат Європи (Кріт, Греція).

Источник — Федерация баскетбола Украины

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