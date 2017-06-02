Жіноча збірна України програла Канаді на турнірі в Бордо

Турнір жіночих збірних

Франція. Бордо

2 червня

Канада – Україна – 76:59 (17:19, 25:14, 19:12, 15:14)

Найрезультативніші гравці

Канада: К. Плуф – 12 очок, 9 підбирань, 2 передачі.

Україна: Ягупова – 18 очок, 1 підбирання; Мазніченко – 17 очок, 1 підбирання.

Свої стартові атаки українкам не вдалося довести до реалізації. Натомість капітан канадської команди Катерін Плуф відкрила рахунок у матчі. Згодом Коллі додала ще 2 бали, доки першою серед наших дівчат не відзначилася з гри Ягупова. Поступово українки піймали ритм гри і вже триочковий Мосс вивів нас вперед. А наступне влучання Ягупової збільшило перевагу нашої команди над суперником вдвоє – 8:4. Однак представниці американського баскетболу одразу продемонстрували, що легко з ними не буде. Поступово суперниці відігралися та знову вийшли вперед. Наприкінці стартової чверті зусиллями Мазніченко та Спітковської нашим дівчатам вдалося закінчити її з двоочковою перевагою.

На початку другої 10-хвилинки попри опір канадських баскетболісток наші продовжили нав’язувати свої умови гри. Та в середині чверті Скотт і Катерін Плуф збили атакувальний запал українок, зрівнявши рахунок, а згодом захопивши перевагу. Останнім влучанням у чверті став триочковий Хілл, який зафіксував 9-очкову перевагу суперниць після першої половини гри.

Після відновлення боротьби бажаного для нас перелому не сталося. Натомість суперниці відірвалися вже на 16 очок. Українки суттєво поступалися за підбираннями та реалізацією триочкови. У заключній чверті змінити ситуацію не вдалося. У підсумку українки програли 17 очок, 32 – 47 за підбираннями та 25% - 47% за реалізацією триочкових.