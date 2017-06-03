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Володимир ХОЛОПОВ: «Крок за кроком наберемо фізичні кондиції»

Головний тренер жуночої збірної України підсумував виступ на товариському турнірі

  • 03.06.2017 11:17
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У заключному матчі міжнародного турніру у Франції, який є підготовчим до ЄвроБаскету, національна жіноча збірна України поступилася збірній Канади 59:76. Таким чином підопічні Володимира Холопова посіли третє загальнокомандне місце, маючи у своєму активі перемогу над збірною Чорногорії і поразку від господарок – француженок. Як оцінює виступ своїх підопічних у передмісті Бордо Вільнав-д'Орнон  головний тренер збірної України Володимир Холопов?

- Пане Володимире, коли заходить мова про силу збірної Канади, постає асоціація з хокеєм. Невже жіноча баскетбольна збірна Канади так само міцна? Чи це українки ще не набули оптимальних кондицій?
- Думаю, правильно буде відзначити обидва чинники. По-перше, Канада достатньо сильна команда, кілька її гравців виступають у чемпіонаті Росії, який є одним з найсильніших на континенті. Це учасниці Олімпіади, це команда з досвідом міжнародних ігор. Дуже чіпка, жорстка команда, яка грає кість у кість, на межі фолу.

- Канада не візьме участі у Чемпіонаті Європи, може вона нагадує Вам якусь з європейських збірних, з наших потенційних суперниць, учасниць Чемпіонату Європи?
- Вона точно мені нагадує ті команди, які стоятимуть на п’єдесталі пошани. Тут у мене сумнівів нема, бо команда з таким жорстким захистом, з такою спортивною злістю, високим відсотком влучань кидків здалеку, вона у будь-якому разі була б серед лідерів ЄвроБаскету. Це однозначно. І другий момент, який ви сказала – ми дійсно були не готові фізично грати три гри поспіль. Не готові. Ми сьогодні не у тих кондиціях, щоб основними гравцями грати три гри поспіль. Тому було прийнято рішення, що ми задіюємо гравців, які грали менше, так воно і вийшло. Сьогодні більше часу отримали Науменко, Горобець і інші гравці, які до цього грали менше.

- Які ще є резерви у збірної України?
- Абсолютно однозначно можу констатувати – крок за кроком, день за днем ми наберемо фізичні кондиції. Я вам казав, що гравці прибули на збори в різних фізичних кондиціях, шість дівчат доїхали 22 травня, а сьогодні тільки 2 червня, за 10 днів команда не будується. Ми додамо у фізичних кондиціях і покращиться комунікація і у захисті, і у нападі. Збільшиться кількість тактичних взаємодій – це те, над чим ми будемо працювати протягом того часу, що залишився.

- У вас у запасі залишився лише один міжнародний турнір, три гри – цього достатньо, щоб підійти до початку ЄвроБаскету в оптимальній формі?
- Через ігри ми і набуваємо необхідних фізичних кондицій. Трохи бракує часу саме у тренувальному процесі. Бо ігри – це добре, але якби було трохи більше часу тренувального, було б набагато краще, щоб відпрацювати на тренуваннях те, що ми проговорювали, те що ми переглядаємо на відео, те, до чого ми готуємося, те, що розбираємо. Отже тренувального часу трохи замало, а ігор – пре достатньо, ми вже отримали багато корисної інформації. Є розуміння – хто що собою уявляє, як кого використовувати. Ви знаєте, що сталося (Дубровіна і Бережинська відмовилися виступати за збірну України – ред.), у нас доїде ще два гравця.

- Хто це?
- Повернеться до тренувального табору збірної Аріна Білоцерківська і я спробую перетягнути з тренувального табору молодіжної збірної Ольгу Яцковець.

- Ви кажете, що гравці були не готові три дні поспіль діяти у високому ігровому темпі. Тобто їм потрібен відпочинок. Водночас ви кажете, що у вас замало часу на тренування, тоді треба менше вихідних, більше робочих днів?
- Можу сказати абсолютно однозначно, що людину краще недотренувати, ніж перетренувати. Коли я говорив про тренування, я не мав на увазі, що на тренуваннях треба наганяти фізичні кондиції, намотувати кола стадіоном чи бігати тест Купера. Я мав на увазі брак часу на відпрацювання тактичних і технічних взаємодій, захисні схеми – ось що я мав на увазі. Не фізичні кондиції, а саме баскетбол.

- Турнір залишив більше позитивних емоцій? У майбутнє дивитеся з оптимізмом?
- Якщо ж дивитися у майбутнє з оптимізмом, не треба взагалі займатися цим видом спорту. Ми готуємося. Найбезглуздіше, що можна зробити – це робити висновки після товариського турніру. У нього товариський статус, ніхто не ставив завдання виграти його, було завдання переглянути гравців.

- Дівчата зфотографувалися у Бордо з вболівальником, з Українським прапором, в усіх на обличчях – чарівні усмішки, відтак настрій у команді піднесений?
- Ну, плакати уж точно немає жодної причини. Що ми програли? Товариську гру. Працюємо далі.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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